Ligi Tepede Tamamlayacağız'

Camiaya büyük emekler veren Turhan, sezon sonunda gülen tarafın mor beyazlılar olacağına inandığını kaydetti. Gebzespor’un büyük bir camia olduğunu kaydeden Turhan, “Gebzespor daha üst ligleri hak eden bir camia ilk yarıyı tamamladık ikinci yarıda iyi skorlar alarak ligi tepede tamamlayacağımıza inanıyorum” dedi. Refik Sıla GÜVENÇ