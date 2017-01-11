Maçlar tatil edildi!

Futbol İl Temsilciliği tarafından ertelenen müsabakalar 10 OCAK 2017 Salı günü açıklanacak olan Haftalık Programda yer alacaktır. Bu müsabakalar ertelenen müsabaka statüsünde oynatılacaktır.” İfadeleri yer aldı. Mustafa Ulaş GEÇAL