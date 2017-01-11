KASKF yoğun kar yağışı nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada “10 OCAK 2017 Salı günü, 11 OCAK 2017 Çarşamba günü ve 12 OCAK 2017 Perşembe günü İlimizde oynanması gereken Amatör Futbol Müsabakaları Futbol İl Temsilciliği tarafından ertelenmiştir.
Maçlar tatil edildi!
Futbol İl Temsilciliği tarafından ertelenen müsabakalar 10 OCAK 2017 Salı günü açıklanacak olan Haftalık Programda yer alacaktır. Bu müsabakalar ertelenen müsabaka statüsünde oynatılacaktır.” İfadeleri yer aldı. Mustafa Ulaş GEÇAL
KASKF yoğun kar yağışı nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada “10 OCAK 2017 Salı günü, 11 OCAK 2017 Çarşamba günü ve 12 OCAK 2017 Perşembe günü İlimizde oynanması gereken Amatör Futbol Müsabakaları Futbol İl Temsilciliği tarafından ertelenmiştir.