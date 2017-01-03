Ortaya koydukları performanslarıyla alkış alan sporcular madalyaları toplarken takım halinde muhteşem bir performans sergilediler. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor sporcuları hedeflerine devam ettiklerini be başarılı olmayı sürdüreceklerini kaydettiler.
Mustafa Ulaş GEÇAL
Madalyaları topladılar!
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor sporcuları Başiskele Spor Salonunda yapılan Yıldızlar Güreş Şampiyonasında; 10 altın, 2 gümüş, 3 bronz alarak takım halinde birinci oldu.
Ortaya koydukları performanslarıyla alkış alan sporcular madalyaları toplarken takım halinde muhteşem bir performans sergilediler. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor sporcuları hedeflerine devam ettiklerini be başarılı olmayı sürdüreceklerini kaydettiler.