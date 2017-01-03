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Madalyaları topladılar!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor sporcuları Başiskele Spor Salonunda yapılan Yıldızlar Güreş Şampiyonasında; 10 altın, 2 gümüş, 3 bronz alarak takım halinde birinci oldu.

Madalyaları topladılar!

03 Ocak 2017 Salı 15:35

 Ortaya koydukları performanslarıyla alkış alan sporcular madalyaları toplarken takım halinde muhteşem bir performans sergilediler. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor sporcuları hedeflerine devam ettiklerini be başarılı olmayı sürdüreceklerini kaydettiler.

Mustafa Ulaş GEÇAL

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