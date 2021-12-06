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- Manisa FK: 2 - Kocaelispor: 1

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Manisa FK: 2 - Kocaelispor: 1

06 Aralık 2021 Pazartesi 09:55


Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Çağdaş Altay, Hüseyin Aylak, Abdullah Uğur Sarı 

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz (Dk. 90+1 Kubilay Aktaş), Landre, Sadi Karaduman, Erhan Kara, Gakpa, Nizamettin Çalışkan (Dk. 74 Sousa), Hakan Barış, Diallo (Dk. 74 Veli Çetin), Kemal Rüzgar (Dk. 46 Okan Eken), Anıl Koç (Dk. 59 Tabekou)

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Cisse, Coelho, Musa Nizam (Dk. 25 Alpay Çelebi), Atilla Turan, Mandjeck, Mehmet Taş (Dk. 60 Yiğitali Bayrak), Pereira (Dk. 38 Tisdell), Yılmaz Özeren, Benhur Keser, Diop (Dk. 60 Dilaver Güçlü)

Goller: Dk. 50 Okan Eken, Dk. 54 Gakpa (Manisa FK), Dk. 78 Tisdell (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Nizamettin Çalışkan (Manisa FK), Dk. 53 Tisdell (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Dk. 84 Yiğitali Bayrak (Kocaeslispor)

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK, sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti





AA
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