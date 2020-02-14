banner462
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Masa tenisi kursuna öğrencilerden yoğun ilgi

Büyükşehir ücretsiz spor okulları kapsamındaki masa tenisi branşı ile öğrencilerin düşünce gücü ve refleksleri pekiştiriliyor

Masa tenisi kursuna öğrencilerden yoğun ilgi

14 Şubat 2020 Cuma 11:21

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve sağlıklı yaşama yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen kış dönemi Ücretsiz Spor Okulları projesinde açılan masa tenisi kursuna özellikle minikler yoğun ilgi gösteriyor.



ÇOCUKLAR OKULLA İLE BİRLİKTE

Çocukların düşünce gücü ve refleks gelişimi adına başlatılan kurs sayesinde minikler, hem spor yapıyor hem de sosyalleşerek eğlenceli vakit geçirmenin tadını çıkarıyor. 10 branşta açılan Kış dönemi Ücretsiz Spor Okulları kursları ile çocukların okulla ile birlikte derslerini daha verimli ve kaliteli geçirmelerini hedeflediklerinin altını çizen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı yetkilileri, isteyen tüm çocukların ücretsiz masa tenisi kursundan faydalanabileceğini belirtti.

 

ALANINDA UZMAN ANTRENÖR EŞLİĞİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Spor Okulları masa tenisi kursuna katılan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin, masa tenisinin tüm inceliklerini, tüm ayrıntılarını uygulamalı olarak öğrenirken, kendi aralarında yaptıkları maçlarla öğrendikleri bilgileri pekiştirme fırsatı buluyorlar.  Alanında uzman antrenör eşliğinde haftanın 2 günü 1'er saat ders alan öğrencilere forehand, backhand, düz top, kesik top gibi teknik terimlerin öğretildiği masa tenisi eğitimleri; ayrıca reflekslerin gelişimi, hızlı karar verme, hızlı hareket etme gibi fonksiyonları arttırarak vücut gelişimine fayda sağlıyor. 

 

DENGE, GÜÇ VE ESNEKLİK

Masa Tenisi kursunda öğrencilere teknik ve taktik bilgiler aktarılıyor. Heyecanlı ve eğlenceli bir spor dalı olan masa tenisi yararları bakımından da dikkat çekiyor. Masa tenisi düzenli oynandığında fiziksel ve zihinsel gelişime olumlu katkılar sağlıyor. Kasların doğal yollarla ve komple çalışmasını sağlayan masa tenisini oynarken vücudun hem üst hem de alt bölgesi sürekli olarak hareket ediyor. Denge, güç ve esneklik gereksinimi dolayısıyla kasların yanı sıra eklemler de oyun boyunca çalışır vaziyette oluyor ve güç kazanıyor.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Adım adım Avrupa şampiyonluğuna Adım adım Avrupa şampiyonluğuna
Kağıtspor’lu judocular turnuvaya damga vurdu Kağıtspor’lu judocular turnuvaya damga vurdu
Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda inceleme Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda inceleme
Karateciler Avrupa’da fırtına estirdi! Karateciler Avrupa’da fırtına estirdi!
Kağıtsporlu karateciler Avrupa arenasında Kağıtsporlu karateciler Avrupa arenasında
Nenehatun’a spor tesisi müjdesi Nenehatun’a spor tesisi müjdesi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Adım adım Avrupa şampiyonluğuna
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un alt yapısından yetişen başarılı milli halterci Berfin Altun,...

Haberi Oku