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Mavi Beyazlı judocular madalya mücadelesi verecek.

Büyükşehir Kağıtspor’lu başarılı Judocular Kazakistan’ın Almatı kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonasına katılmak üzere yola çıktılar.

Mavi Beyazlı judocular madalya mücadelesi verecek.

24 Eylül 2019 Salı 10:12

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un alt yapısından yetişen Judo branşının başarılı gençleri Merve Azak, Müberra Güneş, Buketnur Karabulut ve Münir Ertuğ Kazakistan’ın Almati kentine gittiler. 25-29 Eylül tarihlerinde yapılacak şampiyonada boy gösterecek mavi beyazlı judocular madalya mücadelesi verecek.

64 ülkeden 211’i kadın, 265’i erkek judocu, Baluan Shlok Spor Salonu’ndaki şampiyonada madalya için tatamide mücadele edecek. Kadınlar: 40 Kg’da Müberra Güneş, 44 Kg’da Merve Azak 48 Kg’da Buketnur Karabulut madalya için ter dökecekken Erkekler’de +90 Kg’da Münir Ertuğ mücadele edecek. Sporcular bireysel performanslarının yanı sıra 29 Eylül Pazar günü Karma Takımlar müsabakalarında da boy gösterecek.

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