Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un alt yapısından yetişen Judo branşının başarılı gençleri Merve Azak, Müberra Güneş, Buketnur Karabulut ve Münir Ertuğ Kazakistan’ın Almati kentine gittiler. 25-29 Eylül tarihlerinde yapılacak şampiyonada boy gösterecek mavi beyazlı judocular madalya mücadelesi verecek.



64 ülkeden 211’i kadın, 265’i erkek judocu, Baluan Shlok Spor Salonu’ndaki şampiyonada madalya için tatamide mücadele edecek. Kadınlar: 40 Kg’da Müberra Güneş, 44 Kg’da Merve Azak 48 Kg’da Buketnur Karabulut madalya için ter dökecekken Erkekler’de +90 Kg’da Münir Ertuğ mücadele edecek. Sporcular bireysel performanslarının yanı sıra 29 Eylül Pazar günü Karma Takımlar müsabakalarında da boy gösterecek.