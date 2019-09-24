64 ülkeden 211’i kadın, 265’i erkek judocu, Baluan Shlok Spor Salonu’ndaki şampiyonada madalya için tatamide mücadele edecek. Kadınlar: 40 Kg’da Müberra Güneş, 44 Kg’da Merve Azak 48 Kg’da Buketnur Karabulut madalya için ter dökecekken Erkekler’de +90 Kg’da Münir Ertuğ mücadele edecek. Sporcular bireysel performanslarının yanı sıra 29 Eylül Pazar günü Karma Takımlar müsabakalarında da boy gösterecek.
Mavi Beyazlı judocular madalya mücadelesi verecek.
Büyükşehir Kağıtspor’lu başarılı Judocular Kazakistan’ın Almatı kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonasına katılmak üzere yola çıktılar.
64 ülkeden 211’i kadın, 265’i erkek judocu, Baluan Shlok Spor Salonu’ndaki şampiyonada madalya için tatamide mücadele edecek. Kadınlar: 40 Kg’da Müberra Güneş, 44 Kg’da Merve Azak 48 Kg’da Buketnur Karabulut madalya için ter dökecekken Erkekler’de +90 Kg’da Münir Ertuğ mücadele edecek. Sporcular bireysel performanslarının yanı sıra 29 Eylül Pazar günü Karma Takımlar müsabakalarında da boy gösterecek.