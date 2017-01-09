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Menekşe transfer taarruzunda

Sırf transfer yapmak için oyuncu almayacaklarını belirten Mert Ortakcı, “Sadece transfer yapalım diye oyuncu almayacağız.

Menekşe transfer taarruzunda

09 Ocak 2017 Pazartesi 14:54

 Kadroya kattığımız oyuncu takıma maksimum katkı sağlamak zorunda. Görüştüğümüz, haber beklediğimiz oyuncular var. Sağ bek, sol bek, stoper ve forvet arkasına transfer yapacağız. Kimse merak etmesin, kaliteli ve hazır oyuncuları Gebzespor’a kazandıracağız” dedi. Mustafa Ulaş GEÇAL

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