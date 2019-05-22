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Milliler Polonya'dan 2 Gümüş Çıkarttı

Ümitler Judo Avrupa Kupasında Kocaeli Büyükşehirli Judocular, milli takımımız adına 2 gümüş madalya kazandı.

Milliler Polonya'dan 2 Gümüş Çıkarttı

22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:47

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18-19 Mayıs tarihleri arasında Polonya’nın Bielsko Biala kentinde yapılan 40 ülkeden 602 judocunun yarıştığı Ümitler Avrupa Judo Kupasında Kocaeli Büyükşehir Belediyeli Milli Judocular, 2 gümüş madalya kazanarak kürsüdeki yerini aldı.

MÜBERRA MACAR RAKİBE TAKILDI

Nefes kesen maçlara sahne olan Ümitler Avrupa Judo Kupasında mücadelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu başarılı judocu Müberra Güneş, çeyrek finalde Hollandalı rakibi Lois Klein’i, yarı finalde ise Rus rakibi Sofia Afanaseva’yı geçerek finale kadar yükseldi. Final karşılaşmasında Macar rakibi Luca Mamira’ya uzatmalarda yenilerek, kendisine 2.’lik kürsüsünde yer buldu.


BUKETNUR JAPON RAKİBE TAKILDI

Şampiyonada mücadele eden bir diğer mavi beyazlı sporcu Buketnur Karabulut ise çeyrek finale kadar rahatça yükseldi. Çeyrek finalde Fransız rakibi Chloe Deversain’i, yarı finalde ise Macar rakibi Rita Rebeka yenerek finale yükseldi. Finalde Japon rakibine talihsiz şekilde yenilen Buketnur’da önemli şampiyonada gümüş madalyanın sahibi oldu.


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