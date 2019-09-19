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Minik eldivenlerden önemli başarı

389 boksörün mücadele ettiği Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Büyükşehir Kağıstporlu eldivenler başarı ile döndüler.

Minik eldivenlerden önemli başarı

19 Eylül 2019 Perşembe 10:27

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Boks branşı alt yapıdaki başarısını sürdürüyor. Başarılı eldivenler Bilecik İstasyon Spor Salonu’nda Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’ndan başarı ile döndüler.

389 BOKSÖR KATILDI

Bilecik’te gerçekleştirilen Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda 51 ilden 389 sporcu kürsü için mücadele ettiler. Büyükşehir Kağıtsporlu boksörler şampiyonayı bir altın ve 1 bronz madalya ile taçlandırdı.

UĞUR’DAN ALTIN MDALAYA

Şampiyonada 38.50 kilogramda mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu Uğur Taşpınar, zorlu şampiyonada rakiplerini tek tek yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve kürsüde yerini aldı.

YAHYA BRONZ KAZANDI

Şampiyonada 40 kilogramda mücadele eden bir diğer Kağıtsporlu Yahya Akbulut, yarı finalde şampiyonaya veda etti. Üçüncülük maçında mücadele eden Akbulut, bronz madalyanın sahibi olarak şampiyonayı tamamladı.

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