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Minik Judoculardan Hızlı Başlangıç

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün minik judocuları katıldıkları ilk Türkiye şampiyonasından madalyalar ile döndü.

Minik Judoculardan Hızlı Başlangıç

28 Mayıs 2019 Salı 10:18

24-26 Mayıs tarihleri arasında 67 ilden 1139 judocunun yarıştığı Minikler Türkiye Judo Şampiyonası İzmir Celal Atik Spor Salonu’nda yapıldı. Şampiyonada ilimizden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün minik judocuları 4 madalya kazanarak gelecek için umut verdi. 



TÜRKİYE JUDO ŞAMPİYONASINI 3. TAMAMLADILAR

İlk defa bir Türkiye şampiyonasında tatamiye çıkan mavi beyazlı minik judocular, yaptıkları mücadeleler ile büyük beğeni kazandı. Mavi beyazlı judocular şampiyonadan 3 altın ve 1 bronz madalya kazanmasını bildi. Başarılı minik judocular aldıkları dereceler ile Minikler Türkiye Judo Şampiyonasını genel klasmanda 3. olarak tamamladı.



BALKAN ŞAMPİYONASINA GİTMEYE HAK KAZANDILAR

Şampiyonada ter döken minik judoculardan; 36 kg’da Şevval Erdoğmuş,

46 kg’da Oğuz Demirtaş ve 52 kg’da Esma KaraahmeT altın madalya,

34 kg’da Efe Koyuncu ise bronz madalya kazanarak şampiyonayı noktaladı. Elde ettikleri başarılı sonuçlar sayesinde milli takımımızla beraber Balkan şampiyonasına gitmeye hak kazanan minik judocular büyük sevinç yaşadı.

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