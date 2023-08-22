Minik öğrenciler satranç turnuvasında ter döktü

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü minik satranç meraklılarıyla unutulmaz bir gün geçirdi. Ala Mekanının düzenlediği satranç turnuvasına katılan Başkan Özlü, minik oyuncularla keyifli anlar yaşadı. Satranç turnuvasına katılan 32 öğrenci ile sohbet eden Başkan Özlü, satranç hakkında deneyimlerini paylaştı ve strateji konusunda önerilerde bulundu. Daha sonra Başkan Özlü genç oyuncularla mücadele etti. Turnuva sonunda Başkan Özlü, genç oyuncuları tebrik ederek, "Satranç gibi strateji ve zeka gerektiren bir oyunun gençlerimiz arasında popüler olmasını görmek beni mutlu ediyor. Bu tür etkinliklerle gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmalarını desteklemek ve onlarla bir araya gelmek bana büyük memnuniyet sağlıyor" dedi.

Unutulmaz bir günün sonunda genç satranç oyuncuları, Başkan Özlü' ye teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

İHA