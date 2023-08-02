SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Miniklerin turnuvası nefesleri kesti

Körfez Belediyesi tarafından merhum Necati Türkmen anısına düzenlenen Minikler Futbol Turnuvasının finali heyecanlı anlara sahne oldu.

Miniklerin turnuvası nefesleri kesti

02 Ağustos 2023 Çarşamba 15:30

Körfez Belediyesi’nin Kocaeli amatör futbolunun unutulmaz simalarından olan merhum Necati Türkmen adına düzenlediği Minikler Futbol Turnuvası finalle sona erdi. Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya, 2011-2012 ile 2012-2013 doğumlulardan oluşan 10 takım ve toplam 200 sporcu katıldı. Turnuvanın finali Esentepe Stadı’nda gerçekleştirildi. Final gecesinde ilk olarak 2012-2013 grubunun maçları oynandı. Birincilik ve üçüncülük maçlarında kazanan penaltılarla belli olurken, birinci Esenspor, üçüncü ise Körfez Gençlerbirliği oldu. Özellikle Körfez Gençlerbirliği ve Tütünçiftlikspor arasındaki penaltı atışları ikişer tur gerçekleştirilirken, tribünlerde de büyük heyecan oluştu. 2011-2012 grubunun final gecesinde de birincilik ve üçüncülük maçları aynı anda başlatıldı. Kıran kırana geçen maçlar sonrasında Hereke Yıldız, Körfez Gençlerbirliği’ni ikinci yarıda bulduğu goller ile mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük maçında ise gülen taraf Körfez OIimpik Spor Kulübü karşısında İlimtepe Gençlerbirliği oldu.

 

En iyiler seçildi

2012-13 doğumlularda gol kralı 9 golle Körfez Gençlerbirliği’nden Çınar Akif Canpolat olurken, en iyi kaleci ise Kaan Erkan seçildi. 2011-12 doğumlularda gol kralı Hereke Yıldız’dan Kerem Altan, en iyi kaleci ödülü de Kaan Erkan’a verildi.

 

"Spor akademilerinde 5 bine yakın öğrenci eğitim görüyor"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, spora büyük önem verdiklerini belirterek, "Körfez’de spor tesislerinin sayısının çoğaltılması ve daha modern hale getirilmesi noktasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeler üretiyoruz. Sizlerin daha modern şartlar altında spor yapmanızı sağlamak adına ilçeye yeni spor tesisleri kazandırırken, mevcutları da modernize ediyoruz. Körfez Belediyesi bünyesindeki spor akademilerinde 5 bine yakın öğrenci eğitim görüyor. Her yıl binlerce çocuk ve gencimizi sporla tanıştırıyoruz" dedi.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaelispor, Yusuf Abdioğlu'nu Kadrosuna Kattı Kocaelispor, Yusuf Abdioğlu'nu Kadrosuna Kattı
Sörf Tutkunlarının Adresi: Babalı Sörf Tutkunlarının Adresi: Babalı
Gölette Su Kayağı Resitali Gölette Su Kayağı Resitali
2 Bin 650 Metre Kulaç Attılar 2 Bin 650 Metre Kulaç Attılar
DİLİSKELESİ SPOR’da ŞİMŞEK ZAMANI DİLİSKELESİ SPOR’da ŞİMŞEK ZAMANI
Kocaeli'nin Spor Yatırımları Anlatıldı Kocaeli'nin Spor Yatırımları Anlatıldı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Kocaelispor, Yusuf Abdioğlu'nu Kadrosuna Kattı
Trendyol 1. Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, 33 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu ile 2+1...

Haberi Oku