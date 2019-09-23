MORAL MOTİVASYON YÜKSEK OLSUN

Kaleci Osman’ın maç öncesi ısınırken sakatlanması herkesi demoralize ettiğini belirten mor-beyazlı teknik adam, “Kalecimiz Osman maç öncesi ısınırken sakatlandı. Bu da ister istemez takımın moralini bozdu, planlarımızı sekteye uğrattı. İlk yarıda kötüydük. İkinci yarıda toparlandık ama gol bulamadık” dedi.

GEREKEN ÖNLEMLER ALINACAK

Hafta sonu iç sahada oynanacak Buca maçıyla lige yeniden başlayacaklarını belirten Soyak, “İstediğimiz oyunu sergileyemedik. İlk maçlar zor olur derler, gerçekten de öyle. En azından berabere bitirebilirdik. Yapmamız gereken tek şey gereken dersi çıkarmak. Neden yenildik, niçin ikinci golü atamadık bunların hepsi analiz edilecek.

Gebzespor

bu değil, olamaz. Bu maçı unutmalıyız, herkes unutmalı. Eleştirileri bir kenara bırakalım. Bu takım bizim takımımız, bu futbolcular bizim futbolcularımız. Bizi sezon sonuna kadar taşıyacak olan futbolcular, bu futbolcular. Onlara moral olalım, destek verelim”dedi.