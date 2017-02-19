O artık Süper…

1.Küme’de Gebze’yi gururla temsil eden Arapçeşme artık Amatör Süper Lig’de… Play-Off mücadelesi veren Kartepe Suadiye ile Arslanbey Stadı’nda kozlarını paylaşan mor-yeşilli ekip, kritik maçı 67.dakikada bulduğu golle 1-0 kazanarak şampiyonluğa rezervasyon yaptırdı. Sağ taraftan ceza sahasına Hakan Gelgin’in yaptığı ortada rakip stoper topa ters bir müdahalede bulunca meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. Geri kalan dakikalarda kontrollü bir oyun sergileyen Arapçeşme rakibin ataklarını savuşturarak kalesinde etten duvar ördü. Skoru korumasını bilen Arapçeşme sahadan 1-0 galip ayrılarak mutlu sona ulaştı. Mantıksal olarak şampiyonluğu garantileyen mor-yeşilli ekip, olayın matematik yönünü ise Serhatspor maçında halledecek. 1-1’in rövanşı Perşembe günü Metin Oktay Stadı’nda saat 19.15’de oynanacak.



