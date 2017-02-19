SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

O artık Süper…

1.Küme A Grubu’nda mücadele veren Arapçeşme, Kartepe Suadiye deplasmanından 1-0 galip ayrılarak şampiyonluk biletini eline aldı. Şampiyonluğu mantıksal olarak garantileyen mor-yeşilli ekip, Perşembe günü oynayacağı Serhat maçında ise olayın matematik yönünü halledecek.

O artık Süper…

19 Şubat 2017 Pazar 15:53

1.Küme’de Gebze’yi gururla temsil eden Arapçeşme artık Amatör Süper Lig’de… Play-Off mücadelesi veren Kartepe Suadiye ile Arslanbey Stadı’nda kozlarını paylaşan mor-yeşilli ekip, kritik maçı 67.dakikada bulduğu golle 1-0 kazanarak şampiyonluğa rezervasyon yaptırdı. Sağ taraftan ceza sahasına Hakan Gelgin’in yaptığı ortada rakip stoper topa ters bir müdahalede bulunca meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. Geri kalan dakikalarda kontrollü bir oyun sergileyen Arapçeşme rakibin ataklarını savuşturarak kalesinde etten duvar ördü. Skoru korumasını bilen Arapçeşme sahadan 1-0 galip ayrılarak mutlu sona ulaştı. Mantıksal olarak şampiyonluğu garantileyen mor-yeşilli ekip, olayın matematik yönünü ise Serhatspor maçında halledecek. 1-1’in rövanşı Perşembe günü Metin Oktay Stadı’nda saat 19.15’de oynanacak.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
O Artık Süper…
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca GB, sonradan açıldı: 2-1 Darıca GB, sonradan açıldı: 2-1
FİNALDEYİZ.... FİNALDEYİZ....
Yavuz Selim: 3 Mollafenari: 0 Yavuz Selim: 3 Mollafenari: 0
BAŞKAN ÜZDÜ! BAŞKAN ÜZDÜ!
Kocaeli 3. sü oldu.. Kocaeli 3. sü oldu..
''ÖNCE AHLAK dedik ! '' ''ÖNCE AHLAK dedik ! ''
Yukarı Çık

Darıca GB, sonradan açıldı: 2-1
3. Lig 3. Grup ekibimiz Darıca Gençlerbirliği kendi saha ve seyircisi önünde Sultanbeyli Belediyespor ile...

Haberi Oku