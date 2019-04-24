"Olimpiyat Sözü Verdi"

Fas'ın Başkenti Rabat'da 19-21 Nisan tarihleri arasında yapılan ve dünyanın en iyi sporcularının yarıştığı Premier Ligde finalde rakibine yenilerek gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Eray Şamdan, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı makamında ziyaret etti.

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün Milli Sporcusu Eray Şamdan, antrenörler Adnan Şamdan, Ahmet Akçay ve Kulüp Sorumlusu İlker Topal birlikte Başkan Bıyık’ı makamında ziyaret ettiler. Şamdan ziyarette 2020’de yapılacak olan Tokyo Olimpiyatlarına katılabilmek adına Premier Liglerde alınan puanların önemli olduğunu söylerken, tek hedefinin ülkemize olimpiyatlarda madalya kazandırmak olduğunu ifade etti.

Gençlere Destek Olacağız

Şamdan ve antrenörlerini tebrik ederek bundan sonraki müsabakalarda başarılar dileyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise görev yaptıkları süre boyunca gençlere destek olacaklarını söyledi. Bıyık, ““gençlerimizi ruhen ve bedenen sağlıklı yetiştirmek öncelikli hedefimiz. İlçemizde çok amaçlı spor salonları yaparak gençlerimizin ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler olarak yetişmesine olanak sağlayacağız. Devam eden iki adet spor salonunu kısa sürede tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız. Askeri alanda Kocaeli Büyükşehir ile birlikte çok güzel bir gençlik kampı projesini hayata geçireceğiz. Geleceğimiz için gençlerimize her türlü imkanı sağlayacağız.” dedi.

Altın Madalya Son Anda Gitti

Milli Sporcumuz Eray Şamdan, geçtiğimiz hafta sonu Fas’ın Başkenti Rabat’ta yapılan Premier Lig müsabakalarında ülkemize Gümüş madalya kazandırdı. İlk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Kuveytli Abdullah Shaaban ile eşleşen genç sporcumuz müsabakayı hakem kararıyla 5-0 kazanarak üçüncü tura yükseldi. Bu turda Japon Yunosuke Minami’yi 3-0 mağlup eden şamdan, çeyrek finalde Karadağlı Nenad Dulovic’i de 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Zorlu geçen finale yükselme müsabakasında Özbek Sporcu Sadriddin Saymatov’u da 2-0 yenerek Tatamiden zaferle ayrılan şamdan, adını finale yazdırdı.

Eleme müsabakalarında savunma yönünü göstererek bir puan bile vermeden bir kez daha finale yükselen Genç Sporcumuz, Kazak Darkhan Assadilov ile oldukça çekişmeli geçen bir geçen müsabakayı bitime 5 saniye kala verdiği puanla 1-0 kaybederek ikinci sırada kaldı ve Gümüş madalya kazandı. 2019 yılında çıktığı her müsabaka da kürsüde yer alan Şamdan, Olimpiyat yolunda önemli puanlar topladı.