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Ömer Çalık Dilovası Belediye Spordan Ayrıldı!

Kocaeli’nin ve Dilovası’nın en önemli golcüleri arasında yer alan Ömer Çalık, temsilcimiz Dilovası Belediyespor’dan ayrıldı.

Ömer Çalık Dilovası Belediye Spordan Ayrıldı!

03 Ocak 2017 Salı 15:24

 Önceki akşam Dilovası yönetimi ile bir araya gelen Çalık, Süper Amatör Lig B Grubu’nun iddialı takımı ile iplerini resmen kopardı. Süper Amatör Lig A ve B gruplarında Play-Off iddiası olan birçok takımın transfer etmek istediği Ömer’in adı sezon öncesi Nusretiyespor ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Öte yandan Ömer ile ciddi şekilde ilgilenen takımlardan birisi de Doğantepespor. Kariyerinde İzmit Belediye, Sultan Orhan, Dilovası ve Taşköprü Birlikspor ile şampiyonlukları bulunan Ömer’in, Bölgesel Amatör Lig hedefi ile mücadele eden bir takıma gideceğine kesin gözü ile bakılıyor.

Oğuzhan KAHRAMAN 

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