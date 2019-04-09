‘Omuz Omuza’ Futbol Turnuvası Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bünyesinde faaliyet gösteren Akademi Lise öğrencileri için “Omuz Omuza Futbol Turnuvası” düzenledi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuva çerçevesinde maçlar oynanmaya başladı. Kardeşlik ruhunun hâkim olduğu turnuvada Akademi Lise öğrencileri, medeniyetimize ait değerler ve sporun birleştirici gücüyle fair play ruhunu taçlandırmaya devam ediyor.

ÖĞRENCİLERDEN SOSYAL MESAJ



Turnuvada Akademi Liselerden oluşan 18 takım yer alıyor. Turnuvayı anlamlı kılan ise öğrenciler tarafından hazırlanan pankartlardaki mesajlar oluşturuyor. Kardeşliğin ön planda olduğu Omuz Omuza Futbol Turnuvası’nda en çok beğeni alan soysal mesajın sahibi olan takıma büyük ödül verilecek. Bunun yanı sıra turnuvada yardımseverliği vurgulamak için en çok asist (gol pası) yapan öğrenciye de ödül verilecek. Turnuvanın finali 16 Nisan tarihinde oynanacak.