Özel sporcuların hedefi Türkiye şampiyonluğu

Kağıtsporlu sporcular elde ettikleri bu sonuçlar ile Türkiye Şampiyonas’ına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ve Türkiye Paralimpik Komitesi'nin sponsorluğunda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 3'üncü Yavuz Kocaömer 2. Bölge Masa Tenisi Şampiyonası Antalya-Kemer’de düzenlendi.

3 KATEGORİDE DÜZENLENDİ

165 spor kulübünün katıldığı 3'üncü Yavuz Kocaömer 2’nci Bölge Masa Tenisi Şampiyonası mental, down sendromlu ve otizm olarak üç ayrı klasmanda yapıldı.

SIRADA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI VAR

Büyükşehir Kağıtsporlu sporculardan Özlem Çukur ve Burçak Neva Kılıç Down Sendromu +19 yaş kategorisinde mücadele etti. Özlem Çukur yarıştığı 5 maçtan 5’ini kazanarak şampiyon olmayı bşarırken Burçak Neva Kılıç ise yarıştığı 5 maçtan 3’ünü alarak bronz madalyanın sahibi oldu. Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular elde ettikleri bu sonuçlar ile Türkiye Şampiyonas’ına katılmaya hak kazandı.