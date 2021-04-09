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Öztürk ve Yönetiminden MÜSİAD VE Kocaelispor’a Ziyaret

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Fidan ve Hamza Küpeli MÜSİAD Kocaeli Şubesi ve Kocaelispor Başkanı Engin Koyun’a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular.

Öztürk ve Yönetiminden MÜSİAD VE Kocaelispor'a Ziyaret

09 Nisan 2021 Cuma 18:27

YENİ BAŞKANLARA BAŞRILAR DİLENDİ

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Fidan ve Hamza Küpeli MÜSİAD Kocaeli Şubesi ve Kocaelispor Başkanı Engin Koyun’a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen MÜSİAD ve Kocaelispor genel kurullarının ardından MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına gelen İsmail Uslu ve Kocaelispor Başkanlığına gelen Engin Koyun’a ziyaretler gerçekleştiren KTO Yönetimi her iki başkana da başarılar diledi.

ÖZTÜRK ‘’KOCAELSPOR HEPİMİZİN’’

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun Ziyaretinde konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk ‘’Kocaelispor bu kentin en önemli değeridir, yeni yönetim ile birlikte Kocaelispor’umuzun çok daha iyi yerlere geleceğine pandeminin bitmesi ile de hep birlikte statlarda eski coşkulu günlerde bir araya geleceğimizi düşünüyoruz’’ dedi.

 

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