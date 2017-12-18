Paletli Yüzme Bireysel Kış Kupası

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 21 kulüpten kadın ve erkek toplam 165 sporcu katıldı.

Kadınlarda 50 metre dip kategorisinde Şebnem Nalbant, 800 metre su üstünde Zeynep Ak, 50 metre çift palette İrem Bayraktar, 200 metre ve 400 metre su üstü kategorilerinde Ayşe Ceren Yeşilbaş, 100 metre tüplü kategorisinde Gizem Sorucu, 50 metre su üstü kategorisinde Beril Ülker, 100 metre ve 200 metre çift palet kategorilerinde Nazlı Su Duru, 100 metre su üstü kategorisinde Ela Çeltik birinci oldu.

Erkeklerde ise 50 metre dip, 50 metre ve 100 metre su üstü kategorilerinde Ömer Faruk Saydam, 800 metre su üstü kategorisinde Can Batır, 50 metre ve 200 metre çift palet kategorilerinde İlker Rüya, 200 metre su üstü kategorisinde Tuğcan Kaytar, 100 metre tüplü kategorisinde Fehmi Berker Çakar, 100 metre çift palet kategorisinde Celil Berk Yılmaz ve 400 metre su üstü kategorisinde Muhammet Emin Bay ilk sırayı aldı.