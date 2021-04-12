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Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tamamlandı.

Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi

12 Nisan 2021 Pazartesi 09:20

Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 22 kulüpten 93'ü kadın 195 sporcu mücadele etti.

Sporcular, çeşitli mesafeler arasındaki yarışlarda şampiyon olmak için yarıştı.

Şampiyona sonunda kadınlarda en çok puanı toplayan İTÜ GVO Spor Kulübü birinci, Bakırköy Su Sporları Kulübü ikinci, Dinamik Spor Kulübü üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Şehitkamil Belediyespor Kulübü birinci, Bakırköy Su Sporları Kulübü ikinci, Bahçelievler Belediyespor Kulübü üçüncü sırada yer aldı.

Çift palet, su üstü, dip ve tüp kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonada, dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyelerince verildi.








AA
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