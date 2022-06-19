PEHLİVANLAR KOL BAĞLADI

Er meydanı Gebze Tarihi Hünkar Çayırı’nda 27. Kez kuruldu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde bu sene 27.’si düzenlenen Tarihi Hünkar Çayırı Yağlı Güreşlerine katılan 44’ü baş pehlivan olmak üzere toplam 850 güreşçi er meydanında kıran kırana mücadele ediyor.

Er meydanı Gebze Tarihi Hünkar Çayırı’nda 27. Kez kuruldu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde bu sene 27.’si düzenlenen Tarihi Hünkar Çayırı Yağlı Güreşlerine katılan 44’ü baş pehlivan olmak üzere toplam 850 güreşçi er meydanında kıran kırana mücadele ediyor. Başpehlivan, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste orta, deste küçük, teşvik 1 boy, teşvik 2 boy, ayak boyu, minik 2 ve minik 1 kategorilerinde er meydanında mücadele edildiği Tarihi Hünkar Çayırı Güreşleri, okunan Kur’an tilavetinin ardından Mehteran konseriyle start aldı.

KONUKLARA İKRAMLAR

Tarihi Hünkar Çayırı’nı dolduran güreş meraklılarını ve pehlivanları selamlayan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP İlçe Başkanı Bülent Özdemir, AK Parti İlçe Gençlik Kolları başkanı Enes Altuntaş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, stk temsilcileri, il ve ilçe protokolü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

GÜREŞ KÖKLÜ BİR ATA SPORUMUZ

Alanın dört bir yanında kurulan istasyonlarda yemek ve su ikramlarının konuklara yapıldığı Tarihi Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nin ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Yiğitlerin er meydanına çıktığı 27. Geleneksel Hünkâr Çayırı Yağlı Güreşleri’ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güreş; cesaretin, mertliğin, dürüstlüğün, gücün, becerinin simgelerindendir. Bu spor bize yüz yıllardır yaşadığımız her coğrafyada eşlik etmiş köklü bir spordur. Fatih Sultan Mehmet Han’ın üç yüz bin kişilik ordusuyla otağını kurduğu, son nefesini vererek şehadete kavuştuğu Hünkar Çayırı’ndayız.





PEHLİVANLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİM

Güreşe verdiği önemi düşündüğümüzde bu anlamlı bütünleşmeyi sağlaması bakımından Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nin kıymetli olduğunu ve bütün faydalarının üzerine büyük sultanı anmaya, dualarla yad etmeye vesile olduğu düşüncesindeyim. Burada inşa edeceğimiz Hünkar Çayırı Kompleksi’nde Fatih Sultan Mehmet Han’ın Gebze’deki izini inşallah daha görünür hale getireceğiz. 27.’sini düzenlediğimiz bu organizasyon Türkiye genelinde önemli bir yere sahip. İnşallah her sene daha da gelişerek çok çok iyi noktalara gelecek. Tüm misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyor,

yarışacak pehlivanlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.





















