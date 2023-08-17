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Plaj Ragbi Türkiye Şampiyonası için geri sayım

Türkiye Ragbi Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan 5’li Ragbi Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Plaj Ragbi Türkiye Şampiyonası için geri sayım

17 Ağustos 2023 Perşembe 15:19

 
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Ragbi Federasyonu işbirliğiyle Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenen 5'li Plaj Ragbi Kadın-Erkek Türkiye Şampiyonası için yapılan tüm hazırlıklar devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Türkiye Ragbi Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında yer alan 5’li Ragbi Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonası, 18-20 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Cebeci plajında saat 10.00’da kadın ve erkek branşlarında gerçekleşecek. 5 asıl oyuncu ve 5 yedek oyuncudan oluşan takımlar 2 gün boyunca kendi aralarında turnuva usulü maçlar düzenleyecek. Farklı illerinden 12 erkek ve kadın takımın mücadele edeceği şampiyonada, 250’ye yakın sporcunun Kocaeli'de olacağı kaydedildi. 


İHA
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