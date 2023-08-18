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Rahvan At Yarışları heyecanı Gölcük'te başlıyor

Türkiye'nin dört bir yanından yarışçıların katılacağı Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusu pazar günü başlıyor.

Rahvan At Yarışları heyecanı Gölcük'te başlıyor

18 Ağustos 2023 Cuma 13:34

  Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Değirmendere Rahvan Atçılar Kulübü işbirliğiyle düzenlenen, Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusu heyecanı pazar günü yaşanacak. Gölcük Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu pistinde saat 10.00'da başlayacak yarışlara, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından rahvan at yarışçıları katılacak. Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti’nde yapılacak ödüllü yarışlar; baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü tay, üçlü tay, ikili tay, ithal atlar (A) ve ithal atlar (B) kategorilerinde büyük heyecana sahne olacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada, "Gölcük Belediyesi olarak ata sporcularımızdan olan rahvan atçılığa destek olmayı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizi yarışları ve gösterileri izlemeye davet ediyorum” dedi. 


İHA
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