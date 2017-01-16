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Rakip, Ergene Velimeşe!

Hereke Yıldız deplasmanıyla ligin ikinci yarısına merhaba diyen Gebzespor, Pazar günü kendisi adına mutlak önem taşıyan karşılaşmada Ergene Velimeşe ile karşılaşacak.

Rakip, Ergene Velimeşe!

16 Ocak 2017 Pazartesi 13:51

Ligin ikinci yarısının ilk iç saha karşılaşmasına imza atacak olan mor beyazlılar zirve adına önem taşıyan maçta rakibini yenmek isterken bu zorlu karşılaşmadan çıkacak olan skor hem ekibimiz hem de zirve adına büyük önem taşıyacak.

Selçuk Esmer GEÇAL  

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