Ralli’nin Yıldızları Kocaeli’de Sahne Aldı





Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 5. yarışı olan ve aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Şevki Gökerman Ralli Kupası’na da puan veren 38. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Rallisi, birbirinden iyi yarışmacıların katılımıyla başladı. Güçlü otomobillerin kıyasıya yarıştığı ilk günde, yarışmacılar Türkiye’nin en iyi pilotu olmak için tozu dumana kattı.

SPOR KENTİ KOCAELİ VİZYONUYLA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın Spor Kenti Kocaeli vizyonuyla Kocaeli’de kültürden sanata kadar birçok alanda projeler geliştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önemli etkinliklere de katkı sunmaya devam ediyor.

SEREMONİ STARTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 38. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Rallisi adı altında Kocaeli’de gerçekleştirilen 5. ayağı kapsamında seremoni startını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak verdi. 41 Burda AVM’de gerçekleştirilen seremonide bayrak kaldıran Başkan Vekili Çakmak, sporculara başarı dileyerek organizasyonu resmen başlattı. Organizasyonda Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ın yanı sıra TOSFED Başkan Yardımcısı C. Onur Sürmeli, Kocaeli Otomobil Sporları Derneği Başkanı Ceyhun Yalçın, TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, 41 Burda AVM Genel Müdürü Funda Olgun, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül ile rallide yarışacak diğer sporcular, seremoni startını gerçekleştirdi.

HAYRANLARINA İMZA DAĞITTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ana Sponsorluğunda yapılan Kocaeli Rallisi’nin startına gelen çok sayıda sporsever alkışlarla pilotları destekledi. Pilotlar, start öncesi 41 Burda Alışveriş Merkezi’nde toplanarak hayranlarına imza dağıttı.

İZLEYENLER NEFESİNİ TUTTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı katkılarıyla Kocaeli’nin İzmit-Kandıra-Derince ilçeleri sınırları içerisinde 4 etaptan oluşan yarışlar, Türkiye’nin en iyi ralli pilotlarını Kocaeli’de buluşturdu. 2021 sezonunun 5. ayağında birbirinden hızlı 70 araç ve 140 sporcu şampiyonluk için mücadele ederken, sporseverler de güçlü otomobillerin tozu toprağa katan anlarını heyecanla izledi. 4 etaptan oluşan parkurlarda rallinin yıldızları yeteneklerini sergilerken, izleyenler nefesini tuttu.

FİNİŞ SEREMONİSİ VE ÖDÜL TÖRENİ İLE SON BULACAK

Rallinin son günü olan 14 Kasım Pazar, saat 10.30’da başlayacak ve ekipler bu kez İsakçılar, Kulfallı, Çakmaklar, İsakçılar-2 etaplarında mücadele edecek. 2 gün boyunca 102,54 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 304,06 kilometrelik parkurda koşulacak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 38. Kocaeli Rallisi, pazar günü saat 16.00’da 41 Burda Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilecek finiş seremonisi ve ödül töreni ile son bulacak.























