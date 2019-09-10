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Şamdan Tokyo'dan Madalya ile Döndü

Karate 1 Premier Lig’in Tokyo’da düzenlenen bu sezonki beşinci etabında Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün Milli sporcusu Eray Şamdan üçüncü olarak ülkemize bronz madalya kazandırdı.

Şamdan Tokyo'dan Madalya ile Döndü

10 Eylül 2019 Salı 09:51

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı da veren organizasyon, 6-8 Eylül tarihlerinde 79 ülkeden 649 karatecinin katılımıyla yapılırken, müsabakalarda Ay-yıldızlı ekip 6 kadın, 10 erkek sporcuyla mücadele etti.

Şampiyonada Kumite 67 kiloda Tokyo’da final mücadelesi veren Burak Uygur, ikincilikte kalırken, Tokyo’da geçtiğimiz yılı şampiyon olarak tamamlayan Eray Şamdan, bu kez bronz madalya kazandı. Kumite 60 kiloda Karadağlı Nenad Dulovic ile karşılan Milli karateci, 5-1 kazanarak üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan Erkek Kata Milli Takımımız da repesaj finalinde ev sahibi Japonya’yı (26.36 - 24.74) mağlup ederek üçüncülük kupasının sahibi oldu.

BIYIK TEBRİK ETTİ

Tokyo’da bronz madalya kazanan Eray Şamdan’ı tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Tokyo’da zorlu rakiplerini geride bırakarak bronz madalya kazanan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcumuz Eray Şamdan kardeşimizin bu başarısı bizleri ziyadesiyle mutlu etti. 2020 yılında yapılacak olan Tokyo Olimpiyatlarında da Eray kardeşimizi göreceğimize ve oradan da madalya ile döneceğine inanıyoruz. Bu başarıda emeği geçen kulüp yönetimi ve hocalarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

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