Şamdan’ın 13’üncü Türkiye şampiyonluğu

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Sporcusu Eray Şamdan, Adana’da gerçekleşen Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiği derece ile 60 kilogramda 13’üncü kez Türkiye şampiyonu oldu ve Dubai’de düzenlenecek Dünya Karate Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, spordaki başarısını her geçen gün arttırarak sürdürmeye devam ediyor. Karateden boksa, atletizmden muay thaiye kadar birçok farklı branşta şampiyonlar yetiştiren Darıca Belediyesi, takımlardaki başarısını milli takımlar düzeyinde de devam ettiriyor.

ERAY ŞAMDAN YİNE ŞAMPİYON

Darıca’nın ve ülkemizin gururu Olimpiyat ikincisi Eray Şamdan da kaldığı yerden madalyalara ambargo koymaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Adana’da gerçekleşen Türkiye Şampiyonası’na Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü 5 sporcuyla katılırken Eray Şamdan 60 kg kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Milli karateci böylece elde ettiği derece ile 13’üncü kez Türkiye şampiyonluğunu kazanarak büyük bir başarı yakalarken Dubai’de düzenlenecek Dünya Karate Şampiyonası’nda da ilçemizi ve ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

BAŞKAN BIYIK TEBRİK ETTİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, milli sporcuyu tebrik ederek aynı başarısını dünya şampiyonasında da sürdüreceğine inandığını dile getirdi. Spora ve sporcuya desteklerinin devam edeceğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak sporun her branşına destek olmaya devam edeceğiz. Birçok farklı branşta şampiyon sporcular yetiştiriyoruz. Eray Şamdan, olimpiyatlardaki başarısının ardından bizleri yine gururlandırdı. Dünya şampiyonasında da altın madalyayı ilçemize getireceğine inanıyorum. Bizler de her zaman en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.