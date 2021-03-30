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Samet engelleri aşmaya gidiyor

Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı sporcusu pandemi sonrası ilk sınavına çıkıcak.

Samet engelleri aşmaya gidiyor

30 Mart 2021 Salı 12:11

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı görme engelli sporcusu Samet Şafak, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Gaziantep’te düzenlenecek olan Türkiye Atletizm Şampiyonası’na gidiyor.

 

01-03 NİSAN TARİHLERİNDE DÜZENLENİYOR

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Atletizm Şampiyonası 01-03 Nisan 2021 tarihleri arasında Gaziantep ilinde gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı sporcusu Samet Şafak antrenörü Tahir Tarım ile beraber şampiyonada altın madalya için mücadele edecek.

 

COVİD TEDBİRLERİNE UYGUN YAPILACAK

Faaliyet esnasında uyulması gereken pandemi kuralları Türkiye Atletizm Federasyonu sitesinde yayınlandı. Pandemi sonrası ilk kez piste çıkacak başarılı sporcuda hedef birçok dalda altın madalya kazanmak.

 

GÜLLE VE CİRİT ATMADA MÜCADELE EDECEK

Mavi beyazlı başarılı sporcu Şafak, Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda Görme Engelliler kategorisinde Gülle ve Cirit atma kategorilerinde mücadele edecek.




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