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Şampiyon Kağıtsporlu Samet

Kağıtspor’un alt yapısından yetişen başarılı eldiven Samet Ersoy, uluslararası turnuvadan şampiyon olarak döndü.

Şampiyon Kağıtsporlu Samet

03 Mayıs 2019 Cuma 10:18

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Moldova’da 9 ülkeden 200 sporcunun katılımı ile düzenlenen Andrei Malik Uluslararası Gençler Boks Turnuvasında Milli Takım ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor adına mücadele eden Samet Ersoy zorlu turnuvadan altın madalyayla döndü.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Büyükşehir Kağıtspor alt yapısında yetişen Samet Ersoy, Andrei Malik Uluslararası Gençler Boks Turnuvasında 81 Kg‘da Milli Takım adına mücadele etti. Samet ilk rauntta Romanyalı rakibini nakavt ederek finale çıkmaya hak kazandı. Finalde Belaruslu rakibi Roman Kazıankov ile karşılaşan Büyükşehir Kağıtsporlu Samet Ersoy, rakibini 5-0 yenerek turnuvadan şampiyon olarak ayrıldı.

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