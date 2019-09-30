Şampiyon takımı ağırladı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 23 yaş altında dünya şampiyonu olan Sualtı Hokeyi milli takım sporcularıyla bir araya geldi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 15:10