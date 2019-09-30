Şampiyon takımı ağırladı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 23 yaş altında dünya şampiyonu olan Sualtı Hokeyi milli takım sporcularıyla bir araya geldi.
“HER GENCİMİZİN BİR SPOR DALIYLA İLGİLENMESİNİ ARZU EDİYORUZ”
Sualtı Hokeyi milli takım oyuncularının büyük bir çoğunluğunu içerisinde barındıran Sualtı Hokeyi Denizyıldızları takımının kulüp başkanı Celal Kavaz ile milli takım ve Denizyıldızları takımı antrenörü Kadir Kırlıoğlu’nun da yer aldığı birliktelikte, şampiyon oyuncuları tek tek tanıyan Başkan Büyükakın, “Gençlerimize başarılarınızla örnek oluyorsunuz. Kocaeli’de sporun yaygınlaşması için çaba sarf ediyoruz. Her gencimizin en az bir spor dalıyla ilgilenmesini arzu ediyoruz” açıklamasını yaptı.
“DAHA FAZLA GENÇLERE ULAŞILMASI İÇİN ÇABA SARF EDECEĞİZ”
Temmuz ayında Fransa’yı finalde 3-1 yenerek Milli Takım düzeyinde Avrupa Şampiyonu, 2018 yılında da Şampiyon Kulüplerde Denizyıldızları takımının Avrupa Şampiyonu olduğunu bilgisini de alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Sualtı Hokeyi branşının gelişimi ve daha iyi imkânlarla bu spor dalında daha fazla gençlere ulaşılması için çaba sarf edeceğiz” şeklinde konuştu. Kulüp Başkanı Kavaz ve antrenör Kırlıoğlu’ndan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi de alan Başkan Büyükakın, şampiyon sporcularla yakından ilgilenirken, birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.