Şampiyonlar Belli Oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, daire başkanlıkları ve iştiraklerdeki personeli kaynaştırmak amacıyla organize ettiği birimler arası spor şenliklerinde kardeşlik ön plana çıkıyor. Spor şenliğinde dereceye girenler de yavaş yavaş belli olmaya başladı.



FUTBOL’DA HEYECAN DORUKTA

Personeli kaynaştırmak amacıyla organize edilen futbol turnuvası tüm hızıyla sürüyor. Futbol müsabakalarına ev sahipliği yapan Doğu Kışla Açık Halı Sahası’nda Fair- Play ruhu eserken, Büyükşehir ailesinin kardeşliği bir kez daha gözler önüne seriliyor. Futbol müsabakalarında 8 grup ve 32 takım mücadele etmeye başlayan takımlar artık son düzlükte. Güçlü rakiplerinin arasından sıyrılan Spor Şube, Spor Okulları, Ultra Sağlık ve İtfaiye yarı finalde zorlu sınavlar verecek. Finale kalacak iki takım 26 Nisan Cuma günü saat 19.00’da Doğu Kışla Açık Hava Sahasında kozlarını paylaşacak.



BASKETBOL’DA ŞAMPİYON İSU MAVİ OLDU

Oldukça çekişmeli müsabakalara sahne olan Basketbol turnuvasında zafer İSU Mavi takımının oldu. Final maçında güçlü rakibi Raylı Sistemler’i 22-15 yenen İSU Mavi şampiyon olurken turnuvanın üçüncüsü ise Fen İşleri-2 oldu.



VOLEYBOL’DA İMAR VE ŞEHİRCİLİK ZİRVEDE YER ALDI

Voleybol turnuvasında heyecanlı maçlar yaşanırken erkeklerde İmar ve Şehircilik, Spor Okullarını 3-2 yenerek ipi göğüslerken turnuvanın üçüncüsü İtfaiye oldu. Bayanlarda ise Spor Okulları, Filenin Sultanları’nı yenerek şampiyon olurken üçüncü KOMEK oldu.



DART VE BOWLİNG BRANŞLARI EĞLENCELERİ ANLARA SAHNE OLDU

Personelin stres attığı dallar olan Dart ve Bowling’te eğlenceleri müsabakalar yaşandı. Dart’ta şampiyon Trining takımı olurken, Bowling branşında Spor Şube Müdürlüğü şampiyonluğa ulaştı.