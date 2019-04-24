banner414
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şampiyonlar Belli Oluyor

Birimler arası spor şenliklerinde kardeşlik ön plana çıkarken şampiyonlar da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Şampiyonlar Belli Oluyor

24 Nisan 2019 Çarşamba 15:16

banner419

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, daire başkanlıkları ve iştiraklerdeki personeli kaynaştırmak amacıyla organize ettiği birimler arası spor şenliklerinde kardeşlik ön plana çıkıyor. Spor şenliğinde dereceye girenler de yavaş yavaş belli olmaya başladı.

FUTBOL’DA HEYECAN DORUKTA

Personeli kaynaştırmak amacıyla organize edilen futbol turnuvası tüm hızıyla sürüyor. Futbol müsabakalarına ev sahipliği yapan Doğu Kışla Açık Halı Sahası’nda Fair- Play ruhu eserken, Büyükşehir ailesinin kardeşliği bir kez daha gözler önüne seriliyor. Futbol müsabakalarında 8 grup ve 32 takım mücadele etmeye başlayan takımlar artık son düzlükte. Güçlü rakiplerinin arasından sıyrılan Spor Şube, Spor Okulları, Ultra Sağlık ve İtfaiye yarı finalde zorlu sınavlar verecek. Finale kalacak iki takım 26 Nisan Cuma günü saat 19.00’da Doğu Kışla Açık Hava Sahasında kozlarını paylaşacak.

BASKETBOL’DA ŞAMPİYON İSU MAVİ OLDU

Oldukça çekişmeli müsabakalara sahne olan Basketbol turnuvasında zafer İSU Mavi takımının oldu. Final maçında güçlü rakibi Raylı Sistemler’i 22-15 yenen İSU Mavi şampiyon olurken turnuvanın üçüncüsü ise Fen İşleri-2 oldu.

VOLEYBOL’DA İMAR VE ŞEHİRCİLİK ZİRVEDE YER ALDI

Voleybol turnuvasında heyecanlı maçlar yaşanırken erkeklerde İmar ve Şehircilik, Spor Okullarını 3-2 yenerek ipi göğüslerken turnuvanın üçüncüsü İtfaiye oldu. Bayanlarda ise Spor Okulları, Filenin Sultanları’nı yenerek şampiyon olurken üçüncü KOMEK oldu.

DART VE BOWLİNG BRANŞLARI EĞLENCELERİ ANLARA SAHNE OLDU

Personelin stres attığı dallar olan Dart ve Bowling’te eğlenceleri müsabakalar yaşandı. Dart’ta şampiyon Trining takımı olurken, Bowling branşında Spor Şube Müdürlüğü şampiyonluğa ulaştı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
"Olimpiyat Sözü Verdi"
Kocaeli'nin Güzellikleri 750 Milyon Hanede Kocaeli'nin Güzellikleri 750 Milyon Hanede
‘’Kocaelispor, kentimizin ayrılmaz bir parçasıdır’’ ‘’Kocaelispor, kentimizin ayrılmaz bir parçasıdır’’
Özmen Bir Kez Daha Birinci Özmen Bir Kez Daha Birinci
İzci Oyunları’nda Ödüller Sahiplerini Buldu İzci Oyunları’nda Ödüller Sahiplerini Buldu
Basketler ‘Kardeş Pası’ ile Atıldı Basketler ‘Kardeş Pası’ ile Atıldı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

"Olimpiyat Sözü Verdi"
Fas'ın Başkenti Rabat'da 19-21 Nisan tarihleri arasında yapılan ve dünyanın en iyi sporcularının yarıştığı...

Haberi Oku