Şampiyonluk İçin Oynadılar, Gönülleri Kazandılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 16. Geleneksel Birimler Arası Spor Şenliği’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da sevgi, kardeşlik, centilmenlik ve rekabet kazandı Büyükşehir Birimler Arası Spor Şenliği’nde;

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin daire başkanlıkları ve iştiraklerindeki personeli kaynaştırmak amacıyla organize ettiği 16. Geleneksel Birimler Arası Spor Şenliği sona erdi. Dört branşta ve bu yıl 16.’sı düzenlenen organizasyonda futbolda Gençlik Hizmetleri, basketbolda Bilgi İşlem, Voleybolda İmar ve Şehircilik ve bowlingde ise Kocaelispor mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz ekim ayında başlayan 16. Geleneksel Birimler Arası Spor Şenlikleri’ne Büyükşehir Belediyesi’nin daire başkanlıkları ile bağlı iştiraklerinden 89 takım ve 732 çalışanı katıldı.

ŞAMPİYONLAR GÖNÜLLERİ KAZANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin birlik ve beraberliğine anlam katan Birimler Arası Spor Şenliği’nin şampiyonu ise yine gönülleri kazanmak oldu. Ekim ayında başlayan şampiyonada her branşta takımlar fair play ruhuyla mücadele verdi. Özellikle Büyükşehir çalışanlarının ailelerinin büyük ilgi gösterdiği spor şenliğinde dostluk ve gönüller kazandı.

KAZANAN TARAF GENÇLİK HİZMETLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafında organize edilen ve hiçbir aksaklığın yaşanmadığı, birlik ve beraberliğin gözler önüne serildiği 25’er dakikalık iki devre halinde oynanan futbol turnuvasının finalinde kazanan yine dostluk oldu. Gençlik Hizmetleri’nin birincilik kupasına uzandığı Futbol Turnuvası’nın final müsabakalarını, KBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Zabıta Dairesi Başkanı Arif Usta, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Levent Atalı, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Engin Yaşar ile çok sayıda taraftar takip etti.

NEFES KESEN FİNAL MÜCADELELERİ

Şampiyonanın her branşındaki final mücadeleleri nefes keserken futbol turnuvası izleyenleri futbola doyurdu. Doğu Kışla Halı Sahası’nda 28 takım ve 336 personelin katıldığı futbol turnuvasında finale yükselen iki takım Gençlik ve Spor Hizmetleri ve Güvenlik karşı karşıya geldi. Zorlu maçı 5-2 skorla kazanarak büyük mutluluk yaşayan namağlup Gençlik Hizmetleri sporcuları galibiyetin ardından sevinçlerini taraftarları ile paylaştı. Futbol turnuvasında ikinci Güvenlik takımı olurken, üçüncülüğü de İtfaiye’yi 5-4 yenen A Takımı elde etti.

BOWLİNG BRANŞI EĞLENCELİ GEÇTİ

37 takım 185 personelin stres attığı bowling turnuvasında eğlenceli müsabakalar yaşandı. Turnuva sonunda Kocaelispor şampiyonluğa ulaşırken Emlak İstimlak ikinci ve İşler Güçler takımı da üçüncü oldu.

BASKETBOLDA ŞAMPİYON BİLGİ İŞLEM OLDU

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda 11 takım 55 personelin katıldığı ve oldukça çekişmeli müsabakalara sahne olan basketbol turnuvasında zafere ulaşan taraf Bilgi İşlem oldu. Final maçında güçlü rakibi İZAYDAŞ’ı yenen Bilgi İşlem şampiyon olurken turnuvanın üçüncüsü ise İSU A takımı oldu.

VOLEYBOLDA BİR KEZ DAHA İMAR VE ŞEHİRCİLİK

Vezirçiftliği Spor Salonu’nda 13 takım 156 personelin katıldığı voleybol turnuvasında heyecanlı maçlar yaşanırken İmar ve Şehircilik finalde İtfaiye’yi 3-2 yenerek bir kez daha ipi göğüsleyen takım oldu. Turnuvanın üçüncülük maçında ise Müdahale 2 takımı, İSU’yu 3-0 yendi.

MESAİ SAATLERİ DIŞINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 16. Geleneksel Birimler Arası Spor Şenlikleri çerçevesinde oynanan branş maçları Büyükşehir Belediyesi’nin spor tesislerinin ev sahipliğinde yapıldı. Mesai saatleri dışında yapılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 16. Geleneksel Birimler Arası Spor Şenlikleri’nin futbol turnuvası Doğu Kışla Halı Sahası’nda, voleybol branşının maçları Vezirçiftliği Spor Salonu’nda, basketbol branşının maçları da Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanırken bowling branşının karşılaşmaları ise NCİTY’de bulunan özel tesiste yapıldı.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENECEK

Öte yandan Spor Şenliği’nde dereceye giren takımlar için önümüzdeki günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın katılımıyla ödül töreni düzenlenecek. Törende dereceye giren takımlara kupa, madalya ve ödülleri Başkan Büyükakın tarafından verilecek.



















