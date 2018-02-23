Santranç Ligi 4. etep gerçekleştiriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde organize ettiği Okullar arası Satranç Ligi’nin dördüncü etabı 24 - 25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlkokul, Ortaokul, Lise kategorisinde düzenlenen ligin dördüncü etabı Körfez Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yapılacak. Dördüncü etap maçları 09.00’da başlayacak.

DÖRDÜNCÜ ETAP YAPILACAK

Dördüncü etap kapsamındaki İlk tur maçları Cumartesi günü 09.00’da başlayacak ve gün boyu devam edecek. Pazar günü yapılacak 6 turun ardından ise dördüncü etap tamamlanacak. Maçların bitiminin ardından gerçekleştirilecek ödül töreninde dereceye giren öğrencilere madalyaları verilecek.

YARIŞMAYA YAKIŞAN ÖDÜLLER

Büyükşehir Okullar arası Satranç ligi, 8 etap üzerinden her ay bir turnuva olacak şekilde gerçekleştiriliyor. Sekiz ayın sonunda İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde birinci olan okullara bilgisayar sınıfı, ikinci olan okullara fen laboratuvarı, üçüncü olan okullara ise kütüphane yapılacak.