Sapancaspor 0-1 Gebzespor

Önce duaya sonra deplasmana !







Başkan Yusf Öztürk'ün "atkını al sabah namazına gel" çağrısını geri çevirmeyen Gebzespor taraftarları pazar günü Çoban Mustafa Paşa Camii'nde buluşarak namaz kıldıktan sonra Saat 11:00'de ilk yarının son maçının oynanacağı Sapanca'ya hareket etti.



Gebzespor, Sapanca Gençlik karşısında tek gollü zafer elde etti. Deplasmanda konuk olduğu rakibi karşısında ilk yarısını golsüz berabere kapattığı mücadelede karşılaşmanın 75.dakikasında Batuhan'ın Attığı golle 1-0 kazanarak ligin ilk yarısını 31 puanla zirvede tamamladı. Gebzespor zorlu geçen karşılaşmada tek gollü zafer elde ederken taraflarının da desteğiyle sonuca giderek büyük bir engeli daha aştı.



