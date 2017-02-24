Satranç coşkusu

Dilovası Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonunda Belediye Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen satranç şampiyonasına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İlçedeki İlkokul Ortaokul ve Liselerden 250 Öğrencinin katıldığı şampiyona son derece zevkli ve çekişmeli geçerken büyük heyecana sahne oldu