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Şayir’den Lidere Moral Ziyareti

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli Süper Amatör Lig B grubunda lider Diliskelesispor’u oynayacağı Darıca Martı Spor maçı öncesi ziyaret ederek moral verdi.

Şayir'den Lidere Moral Ziyareti

03 Şubat 2023 Cuma 15:34

 

Kocaeli SAL B Grubu 24. hafta maçında Diliskelesispor, sahasında ağırladığı Darıca Martı Spor ile karşı karşıya geldi. Maç öncesi Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadı’nda lider Diliskelesi Spor’a moral ziyareti yapan Dilovası Belediyesi Başkanı Hamza Şayir ve Dilovası Belediyesi meclis üyeleri sporculara başarılar dilediler.  

LİDER FARKI 

Ziyaretin ardından oynanan karşılaşmada sezonun fırtına takımı Diliskelesi Spor Kulübü rakibi Darıca Martı Spor’u 9-0’lık farklı skorla yenerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. 







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