Şayir’den Lidere Moral Ziyareti

Kocaeli SAL B Grubu 24. hafta maçında Diliskelesispor, sahasında ağırladığı Darıca Martı Spor ile karşı karşıya geldi. Maç öncesi Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadı’nda lider Diliskelesi Spor’a moral ziyareti yapan Dilovası Belediyesi Başkanı Hamza Şayir ve Dilovası Belediyesi meclis üyeleri sporculara başarılar dilediler.
LİDER FARKI
Ziyaretin ardından oynanan karşılaşmada sezonun fırtına takımı Diliskelesi Spor Kulübü rakibi Darıca Martı Spor’u 9-0’lık farklı skorla yenerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.