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Şehidimiz İçin Turnuva!

Şehit Onbaşı Oğuzhan Demir Anısına'' Boks Turnuvası düzenleniyor.

Şehidimiz İçin Turnuva!

07 Ocak 2017 Cumartesi 13:59

Gebze Belediyesi ve Gebze Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen Boks Turnuvası Yıldızlar Gençler Erkek, Yıldızlar Gençler Büyükler Bayanlar kategorilerinden oluşmakta olup; Kocaeli, İstanbul, Yalova, Bursa, Düzce, Sakarya, Bolu illeri başta olmak üzere diğer illerimizden de katılımın yoğun olması bekleniyor. Bugün Gebze Spor Salonunda başlayacak olan turnuvanın açılış seremonisi ve müsabakalar Saat 13:00 itibari ile başlayacak.  

Oğuzhan KAHRAMAN 

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