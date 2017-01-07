Şehidimiz İçin Turnuva!

Gebze Belediyesi ve Gebze Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen Boks Turnuvası Yıldızlar Gençler Erkek, Yıldızlar Gençler Büyükler Bayanlar kategorilerinden oluşmakta olup; Kocaeli, İstanbul, Yalova, Bursa, Düzce, Sakarya, Bolu illeri başta olmak üzere diğer illerimizden de katılımın yoğun olması bekleniyor. Bugün Gebze Spor Salonunda başlayacak olan turnuvanın açılış seremonisi ve müsabakalar Saat 13:00 itibari ile başlayacak.



Oğuzhan KAHRAMAN