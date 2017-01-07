Gebze Belediyesi ve Gebze Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen Boks Turnuvası Yıldızlar Gençler Erkek, Yıldızlar Gençler Büyükler Bayanlar kategorilerinden oluşmakta olup; Kocaeli, İstanbul, Yalova, Bursa, Düzce, Sakarya, Bolu illeri başta olmak üzere diğer illerimizden de katılımın yoğun olması bekleniyor. Bugün Gebze Spor Salonunda başlayacak olan turnuvanın açılış seremonisi ve müsabakalar Saat 13:00 itibari ile başlayacak.
Oğuzhan KAHRAMAN
Şehidimiz İçin Turnuva!
Şehit Onbaşı Oğuzhan Demir Anısına'' Boks Turnuvası düzenleniyor.
Gebze Belediyesi ve Gebze Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen Boks Turnuvası Yıldızlar Gençler Erkek, Yıldızlar Gençler Büyükler Bayanlar kategorilerinden oluşmakta olup; Kocaeli, İstanbul, Yalova, Bursa, Düzce, Sakarya, Bolu illeri başta olmak üzere diğer illerimizden de katılımın yoğun olması bekleniyor. Bugün Gebze Spor Salonunda başlayacak olan turnuvanın açılış seremonisi ve müsabakalar Saat 13:00 itibari ile başlayacak.