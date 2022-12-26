Senenin son karting yarışı Kocaeli'de koşuldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 4 kategoride 37 sporcunun katıldığı organizasyon Körfez Yarış Pisti'nde koşuldu.

Tüm kategorilerde 2'şer yarış üzerinden yapılan sezonun son karting organizasyonunda, mini kategoride Erin Ünlüdoğan birinci, Cem Karakömür ikinci, Can Özler de üçüncü oldu.

Junior kategoride ise yarışları Yağız Topal birinci, Leyla Sulyak ikinci, Ayşe Çebi de üçüncü sırada tamamladı.

Kadınlar klasmanında Leyla Sulyak, Ayşe Çebi, Zeynep Çukurova sıralaması oluştu.

En kalabalık katılıma sahne olan senior kategorisinde ise Kerim Sulyak birinci, Batı Ege Yıldırım ikinci ve Yağız Tekşan da üçünü olarak podyuma çıktı.

Master kategoride ise birinciliğe uzanan isim Murathan Gür olurken, Mustafa Can Özdoğan ikinciliği ve Buğra Emrah Aşkın da üçüncülüğü elde etti.

