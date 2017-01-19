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Siyasilerden Tam Destek!

Gebzespor’un Pazar günkü hayati karşılaşması öncesi üç parti başkanından görüş aldık.

Siyasilerden Tam Destek!

19 Ocak 2017 Perşembe 16:31

AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, Cumhuriyet Halk Partisi Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Didem Seçkin ve Milliyetçi Hareket Partisi Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir, “Biz Pazar günü statta olacağız herkesi bekliyoruz” mesajı verdi.

365 GÜN YANINDAYIZ

AK PARTİ GEBZE İLÇE BAŞKANI HASAN SOBA: Gebzespor için Pazar günü kritik bir karşılaşma olacak. Bizler 365 gün Gebzespor’un yanındayız. Kentimizin marka değeri olan takımımız için tüm teşkilatlarımız statta olacak. Şampiyonluk maçında takımımıza sahip çıkıp inşallah güzel bir galibiyet alacağız. Pazar günü AK Parti ailesi olarak Gebze Alaettin Kurt Stadında olacağız, Gebzespor’a başarılar diliyorum.



MAÇA GİDECEĞİZ

CHP GEBZE İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI DİDEM SEÇKİN: Cumhuriyet Halk Partisi olarak Pazar günü bizler de kadın kollarımız olarak ve şahsım olarak statta olacağız, Gebzespor adına kritik bir karşılaşma, statta olup kentimizin futbol takımına destek olmak istiyoruz. Gebzelilerin de maça gelerek takımlarına sonuna kadar destek vermelerini istiyoruz. Yöneticimiz Çiğdem Canbaz ve Kadın kolları Başkanımız Ülker Yiğit ve kadın kollarımız da maçta yerini alacak.


O SENE BU SENE OLACAK

MHP GEBZE İLÇE BAŞKANI FERİT TAŞDEMİR :

O Sene Bu Sene parolasıyla ligde boy gösteren ve ikinci yarıya da iyi başlayan Gebzespor, Pazar günü önemli bir maça çıkacak. Bizler de partimiz olarak gerekli çalışmalarımızı toplantılarımızı gerçekleştirdik. Parti olarak statta olacağız, böyle bir günde destek olmayacaksak ne zaman olacağız, şampiyonluk yolunda takımımıza tam destek veriyoruz. Herkesi de Pazar günkü maça davet ediyoruz.

 

 

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