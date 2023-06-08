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"Sokaklar Bizim" Projesi Kapsamında 3X3 Basketbol Turnuvası Marmara Bölgesi Finalleri Bilecik'te Yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen “Sokaklar Bizim” projesinin Marmara Bölgesi Finalleri Bilecik'te yapıldı.

08 Haziran 2023 Perşembe 12:11

  Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sporu toplumun her kesimine yaymak, gençlerin beden ve ruh sağlıklarını geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği “Sokaklar Bizim” projesi çerçevesinde Bilecik Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Turnuvası Cumhuriyet meydanında yapılan seremoniyle başladı. Turnuvaya, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Bursa ve Bilecik ilerinden gelen 18 takım 90 sporcu katılım sağladı. Eğlenceli ortamın oluştuğu turnuvanın birincileri 22-24 Haziranda Nevşehir’de gerçekleşecek Türkiye Şampiyonasına katılacak. 
  Programa, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve sporcular katıldı. 
  


İHA
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