Spor okulları kayıtları devam ediyor

Yılın 12 ayı ücretsiz hizmet verecek ve uzman hocaların görev alacağı spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, güreş, karate, jimnastik, boks ve kick boks branşlarında eğitimler verilecek.
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Spora ve sporcuya büyük önem veren, Çayırova’da sporun tüm branşlarında başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefleyen Çayırova Belediyesi Spor Okullarında kayıtlar devam ediyor.
Yılın 12 ayı ücretsiz hizmet verecek ve uzman hocaların görev alacağı spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, güreş, karate, jimnastik, boks ve kick boks branşlarında eğitimler verilecek.
KAYITLAR UZATILDI