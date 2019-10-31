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Spor okulları kayıtları devam ediyor

Spora ve sporcuya büyük önem veren, Çayırova’da sporun tüm branşlarında başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefleyen Çayırova Belediyesi Spor Okullarında kayıtlar devam ediyor.

Spor okulları kayıtları devam ediyor

31 Ekim 2019 Perşembe 14:23

Yılın 12 ayı ücretsiz hizmet verecek ve uzman hocaların görev alacağı spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, güreş, karate, jimnastik, boks ve kick boks branşlarında eğitimler verilecek.

KAYITLAR UZATILDI

Çayırova Belediyesi’nin 7 farklı merkezde hizmet veren Bilgi Evlerinde kayıtları devam eden Spor Okulları ile çocuklara ve gençlere özgüven ve takım ruhu aşılayarak kişisel gelişimlerine katkıda sağlanması hedefleniyor. Öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak, serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacı ile alt yapı çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayan Çayırova Belediyesi spor okullarına katılacak öğrencilerin yeteneklerinin tespit edilmesi noktasında da önemli bir görevi yerine getirilecek. Spor okullarına ilkokul 3. sınıf ile  8. sınıf arasında öğrencilerin yaptırabildiği kayıtlar iki hafta daha uzatıldı. 




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