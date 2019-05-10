Spor Okulları'nda Kış Sezonu Bitiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı spor tesisleri, yıl boyunca ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara hizmet veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’nin Kocaeli’nin dört bir yanında sporun tabana yayılması hedefiyle 2012 yılında başlattığı Ücretsiz Spor Okulları Projesi’nin bu yılki kış spor okulları sona eriyor. İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara hizmet veren Ücretsiz Spor Okulları’nda 117 tesiste kesintisiz spor hizmeti veriliyor. Bu hizmetlerin başında ise yaz ve kış spor okulları geliyor.



ÜCRETSİZ SPOR OKULLARI KIŞIN 12 İLÇEDE

Kış aylarında 117 tesiste gerçekleştirilen ve 33 bin öğrencinin katıldığı Ücretsiz Spor Okulları kış sezonun sona ermesi ile birlikte Yaz Spor Okulları sezonu başlayacak. 12 ilçede 117 tesiste gerçekleşen ücretsiz spor eğitimlerinden 33 bin öğrenci yararlandı. 169 spor eğitmenin katıldığı eğitimlerde öğrenciler, 10 branşta spor eğitimini ücretsiz olarak gerçekleştirildi.



10 BRANŞTA ÜCRETSİZ SPOR EĞİTİMİ

Hafta içi okul saatleri dışında ve hafta sonu ilk ve ortaokul yaş grubu çocuklar atletizmden yüzmeye, jimnastikten masa tenisine kadar 10 branşta 169 uzman eğitmen eşliğinde eğitim görüyor. Ücretsiz Spor Okulları kış sezonunda şu ana kadar 33 bin öğrenci spor eğitimi aldı.



KIŞ AYLARINDA EĞİTİM VERİLEN BRANŞLAR:

Kış aylarında, Atletizm, Badminton, Basketbol, Jimnastik, Güreş, İzcilik, Masa Tenisi, Satranç, Voleybol ve Yüzme branşlarında eğitim veren Ücretsiz Spor Okulları yaz aylarında da devam edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaz Dönemi Ücretsiz Spor Okulları hakkında bilgi almak isteyenler, http://www.sporkentikocaeli.com web adresinden ulaşılabiliyor. Ayrıca ALO 153’ü arayarak Yaz Spor Okulları hakkında detaylı bilgi alınabilir.