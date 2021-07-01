Spor Şöleni Başiskele’de başladı

Kocaelililerin spor tutkusu Büyükşehir tarafından düzenlenen etkinlikle şölene dönüşüyor. Tüm ilçelerde gerçekleştirilecek olan Spor Şöleni’nin ilki Başiskele’de yapıldı.

Kocaeli Markası’nı Türkiye ve dünyaya yaymak için start veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin ve kent halkının spora olan tutkusunu şölene dönüştürdü. Bu kapsamda Büyükşehir tarafından daha önce düzenlenen Spor Şöleni’nin ilçeler kapsamında ilki Başiskele’de gerçekleştirildi. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programda çeşitli spor dallarında aktiviteler gerçekleştirildi.

TÜM İLÇELERDE YAPILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Başiskele Sahili’nde gerçekleştirilen Spor Şöleni, tüm ilçelerde yapılacak olan etkinliğin ilki oldu. Programa Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Basın Yayın Dairesi Başkanı Murat Yavuz, ücretsiz spor okulları öğrencileri ve çok sayıda Başiskeleli katıldı.

‘SPOR KENTİ KOCAELİ’ BÜYÜKAKIN’LA GERÇEK OLACAK

Şölende konuşan Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Büyükşehir tarafından düzenlenen etkinliğin startının ilçelerinden başlamasının son derece önemli olduğunu ifade etti. Kocaeli’nin spor kenti olarak öne çıkması için Büyükşehir ile koordineli çalıştıklarını vurgulayan Özlü, ‘Spor Kenti Kocaeli’ sözünün Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile gerçeğe dönüşeceğini vurguladı. Başkan Yasin Özlü, Başiskeleli genç ve çocuklara yönelik etkinlik ve çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

YETENEKLER DE SERGİLENİYOR

Spor Şöleni; Ayak Tenisi’nin yanı sıra Masa Tenisi, Eğlenceli Atletizm, Floor Curling ve çocuk aktiviteleri gibi oyunlardan oluşuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şölen, herkesin eğlenmesi, spor yapması ve çocukların oynayıp doyasıya hoş vakit geçirebilmesini amaçlıyor. Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu şölende, sporcular yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü etkinlik alanında bulunan çocuk ve gençlerle birlikte neşeli vakitler geçirdi.









































