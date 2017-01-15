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Spor Toto 2. Lig

Kocaeli Birlikspor: 2 - Zonguldak Kömürspor: 1

Spor Toto 2. Lig

15 Ocak 2017 Pazar 19:24

Stad: Alparslan Türkeş

Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Vargün, Habip Tiryaki

Kocaeli Birlikspor: Fatih, Kürşat, Turgay, Mehmet, Umut (Dk. 85 Emre), Erdi, Gökhan, Burak, Uğur, Alp (Dk. 79 Ali), Aydın (Dk. 59 Uğur Işıkal)

Zonguldak Kömürspor: Osman, Sefa, Okan, Onur, Hüseyin (Dk. 60 Batuhan), Serkan, Ali (Dk. 85 Anıl), Ercan, Turan (Dk. 60 Sinan), Selçuk, Mert

Goller: Dk. 12 Mehmet, Dk. 56 Alp (Kocaeli Birlikspor), Dk. 77 Sinan (Zonguldak Kömürspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Hüseyin, Dk. 42 Ercan, Dk. 45 Sefa, Dk. 59 Serkan (Zonguldak Kömürspor), Dk. 39 Burak, Dk. 48 Umut, Dk. 59 Kürşat, Dk. 90 Gökhan ve 90 Turgay (Kocaeli Birlikspor)

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta, Kocaeli Birlikspor, sahasında Zonguldak Kömürspor'u 2-1 yendi.

KOCAELİ (AA)
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