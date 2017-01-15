Stad: Alparslan Türkeş
Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Vargün, Habip Tiryaki
Kocaeli Birlikspor: Fatih, Kürşat, Turgay, Mehmet, Umut (Dk. 85 Emre), Erdi, Gökhan, Burak, Uğur, Alp (Dk. 79 Ali), Aydın (Dk. 59 Uğur Işıkal)
Zonguldak Kömürspor: Osman, Sefa, Okan, Onur, Hüseyin (Dk. 60 Batuhan), Serkan, Ali (Dk. 85 Anıl), Ercan, Turan (Dk. 60 Sinan), Selçuk, Mert
Goller: Dk. 12 Mehmet, Dk. 56 Alp (Kocaeli Birlikspor), Dk. 77 Sinan (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Hüseyin, Dk. 42 Ercan, Dk. 45 Sefa, Dk. 59 Serkan (Zonguldak Kömürspor), Dk. 39 Burak, Dk. 48 Umut, Dk. 59 Kürşat, Dk. 90 Gökhan ve 90 Turgay (Kocaeli Birlikspor)
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta, Kocaeli Birlikspor, sahasında Zonguldak Kömürspor'u 2-1 yendi.
KOCAELİ (AA)