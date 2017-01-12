Spor ve eğlenmek için ‘’engel’’ yok

Daha önce görme engelli vatandaşlar için Sekapark’ın tamamına kabartmalı yürüyüş yolu yaparak onların parkta rahatça dolaşmalarını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şimdi de tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlar için yenilik yaptı.
Parkın bir bölümünde oluşturulan engelli parkında salıncak ve onlara uygun üretilen egzersiz aletleri yer alıyor. Engelli parkında basket potası, halter, el pedalı, el çevirme aleti, uzay yürüyüşü, engelli tekerli salıncağı bulunuyor.
Selçuk Esmer GEÇAL