Spor ve eğlenmek için ‘’engel’’ yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların sosyal hayata katılmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Herkesin faydalandığı hizmetlerden engelli vatandaşların da faydalanması için çeşitli uygulamalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sekapark’ta da bir yenilik gerçekleştirdi.

Parkın bir bölümünde engelli çocuklar için özel bir park oluşturuldu.

ENGELLİLER İÇİN YENİLİK

Daha önce görme engelli vatandaşlar için Sekapark’ın tamamına kabartmalı yürüyüş yolu yaparak onların parkta rahatça dolaşmalarını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şimdi de tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlar için yenilik yaptı.

ÖZEL EGZERSİZ ALETLERİ

Parkın bir bölümünde oluşturulan engelli parkında salıncak ve onlara uygun üretilen egzersiz aletleri yer alıyor. Engelli parkında basket potası, halter, el pedalı, el çevirme aleti, uzay yürüyüşü, engelli tekerli salıncağı bulunuyor.



Selçuk Esmer GEÇAL