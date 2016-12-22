Sporcu Beslenmesi Eğitimine Katıldı

IAAF Uluslararası Atletizm Federasyonları birliği antrenörü olan Rıdvan Şükür, davetli olduğu sporcu beslenmesi ile ilgili seminerin kendisi için faydalı olduğunu söyledi. Spor ve beslenme uzmanı kişilerce verilen eğitimde, sporda performansa etki eden beslenmemin çeşitleri üzerinde duruldu. Sporda beslenmenin önemi konusunda açıklama yapan eğitimci sporda beslenmedeki problemin ana nedenleri üzerinde durdu. Rıdvan Şükür, önümüzdeki dönem içersinde spor eğitimlerine katılacağını belirtti.



Selçuk Esmer GEÇAL