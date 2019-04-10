12-22 yaş arası, iyi derece yüzme bilenler Sualtı Hokeyi için başvuru yapabilecek. Başvuruda bulunmak isteyenler Gebze Olimpik Yüzme Havuzu Muhasebe bölümünden ücretsiz kayıt yaptırabilecek. İletişim için 0262 644 04 32'yi arayarak bilgi alabilirsiniz.
Sualtı Hokeyi İçin Kayıtlar Başladı
Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Sualtı Hokeyi kayıtlarını başlattı.
12-22 yaş arası, iyi derece yüzme bilenler Sualtı Hokeyi için başvuru yapabilecek. Başvuruda bulunmak isteyenler Gebze Olimpik Yüzme Havuzu Muhasebe bölümünden ücretsiz kayıt yaptırabilecek. İletişim için 0262 644 04 32'yi arayarak bilgi alabilirsiniz.