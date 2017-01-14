SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sultan, deplasmana konuk!

Süper Amatör Lig A Grubu ekibimiz Sultan Orhanspor, yarın erteleme maçında Doğantepe ile karşılaşacak.

Sultan, deplasmana konuk!

14 Ocak 2017 Cumartesi 13:03

Saat 17.00’de başlayacak olan karşılaşmada temsilcimiz sahaya 3 puan adına çıkacak. Ligde 28 puanla ikinci sırada yer alan Fikret Özcan’ın öğrencileri, zorlu maçtan galibiyetle ayrılmak amacında. Maçın hazırlıklarını tamamlayan ekibimiz deplasmanda kazanarak moral bulmak ve play off avantajını güçlendirmek amacını taşıyor. 

Mustafa Ulaş GEÇAL

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
SultanDeplesmanAmatörDoğantepeGalibiyetLigMaçGebze GazetesiKocaeliçayırova
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bunca Jaba boşa gitmesin! Bunca Jaba boşa gitmesin!
BAL LİGİNDE ÖZLEM BİTİYOR! BAL LİGİNDE ÖZLEM BİTİYOR!
Beylikbağı, zor virajda! Beylikbağı, zor virajda!
KAPALI SPOR SALONU! KAPALI SPOR SALONU!
Gebze Pazar, Çayırova Çarşamba! Gebze Pazar, Çayırova Çarşamba!
Zafer inananlarındır! Zafer inananlarındır!
Yukarı Çık

banner190

Bunca Jaba boşa gitmesin!
Ergun Ortakcı hamlesiyle ses getiren ve ardından süper ligde fırtınalar estiren Brezilyalı Jaba ile hücum...

Haberi Oku