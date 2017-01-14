Saat 17.00’de başlayacak olan karşılaşmada temsilcimiz sahaya 3 puan adına çıkacak. Ligde 28 puanla ikinci sırada yer alan Fikret Özcan’ın öğrencileri, zorlu maçtan galibiyetle ayrılmak amacında. Maçın hazırlıklarını tamamlayan ekibimiz deplasmanda kazanarak moral bulmak ve play off avantajını güçlendirmek amacını taşıyor.
Mustafa Ulaş GEÇAL
Sultan, deplasmana konuk!
Süper Amatör Lig A Grubu ekibimiz Sultan Orhanspor, yarın erteleme maçında Doğantepe ile karşılaşacak.
Saat 17.00’de başlayacak olan karşılaşmada temsilcimiz sahaya 3 puan adına çıkacak. Ligde 28 puanla ikinci sırada yer alan Fikret Özcan’ın öğrencileri, zorlu maçtan galibiyetle ayrılmak amacında. Maçın hazırlıklarını tamamlayan ekibimiz deplasmanda kazanarak moral bulmak ve play off avantajını güçlendirmek amacını taşıyor.