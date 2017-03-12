Sultanorhan kayıp başladı

Amatör Süper Lig Play-Off Grubund şampiyonluk mücadelesi veren Derince Belediye Demirspor önceki gün Derince stadında oynadığı maçta rakibi Gebze Sultan Orhanspor’u 4-2 yenip ilk maçta üç puan almanın mutluluğunu yaşadı.

2016-2017 Sezonunda Amatör Süper Lig A Grubunda 58 puanla şampiyon olup en yakın rakibi Gebze Sultan Orhanspora 15 puan fark atıp Play-Off grubuna yükselen Derince Belediye Demirspor önceki gün Derince Çim stadında oynadığı maçta rakibi Sultan Orhanspor karşısında ilk yarıda attığı gollerle maçı 4-2 kazanıp lige umutlu başladı. İlk yarı Derince Belediye Demirspor 4-0 önde bitirirken ikinci yarı daha atak oynayan Gebze Sultan Orhanspor son o dakikada iki gol bulurken başarılı futbulo ile göz doldurdu. Maçı Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Ak Parti Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin; KASKF Başkanı Murat Aydın, Derince Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Ağırtaş İl Hakem Kurulu Başkanı Ersin Yıldırım, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, TFFHGD Başkanı Mecik Keskin, KASKF yönetim kurulu üyeleri Şaban Eraslan Murat Ertan Demirhan, Mehmet Çetinkaya, Hakan Kalıntaş, kulüp başkanları, kulüp yöneticileri ve çok sayıda taraftar maçı takip etti.

DERİNCESPOR İLK YARIDA GOLLERİ BULDU

Bu yıl hedefini Bölgesel Amatör Lig olarak benimseyen ve güçlü bir kadro kuran Derince Belediye Demirspor önceki gün rakibi Gebze Sultan Orhanspor karşısında 11. Dakikada Mustafa Çelik attığı golle 1-0 öne geçti Atakları sıklaştıran Derince Belediye Demirspor 16. Dakikad 30 metreden Gökhan Şahin nefis şutu ağlarda buluşup durumu 2-0 yaptı. 28. Dakikad gelişen Derince Belediye Demirspor atağında sahanın yıldızı Yiğitail bayrak takamını 3-0 söne geçirdi. Maçın 41. Dakikasında Derince Belediye Demirspor Yiğitali kendisini ikinci ve takımın dördüncü golüanü attı ve ilk yarı Derince Belediye Demirspor’un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı Gebze Sultan Orhanspor oyuna Metehan Gündoğdu yerine Mustafa Kaya ve Volkan Yılmaz’ın yerine Umut Doğan’ı alıp gol aramaya çalıştı. Gebze Sultan Orhanspor 81. Dakikada oyuna sonradan giren Umut Doğan durumu 4- yaptı. Maç bu sonuçla bitecek derken Gebze Sultan Orhanspor atağında Harun Turgut İşeri attığı golle son sözü söyleyip durumu 4-2 atan golü kaydetti.

DERİNCE BLD DEMİRSPOR: 4

GEBZE SULTAH ORHAN: 2

STAT: Derince

HAKEMLER:Bilal Çavuş ***, Erhan Yalta ***, Samet Sütütemiz ***

DERİNCE BLD DEMİRSPOR: Ahmet **, Tayfun ***, Muhammet Burak ***, Mustafa Çelik ***, Aykut ***, Gökalp ***, Gökhan Özkanlı ** (Dk 53 Furkan Aydoğan **), Fatih Güler ***, Gökhan Şahin ***(Dk 70 Orhan Şahin **), Yiğiali ****, Ümit Murat ** (Dk 79 Muhmet Utku **)

GEBZE SULTAH ORHAN: Bekir **, Metehan ** (Dk 46 Mustafa ***), Oğuzhan Kaval ***, Koray ***, Oğuzhan Kartal ***, Erhan **, Mehmet **, Dilaver ***, Mesut ** (Dk 58 Tolga ***), Volkan ** (Dk 46 Umut ***), Harun Turgut ***

GOLLER: Mustafa Çelik Dk 11, Gökhan Şahin Dk 16, Yiğitail Dk 28 ve 41, Umut Dk 82, Harun Turgut Dk 89

DOĞANTEPESPOR: 4

SEKA DOĞANSPOR 0:

STAT:Doğantepe Şehit Astsubay Ömer Halis Demir

HAKEMLER:Sabit Selvi ****, Rahman Kalyoncu ***, Mücahit Şentürk ***

DOĞANTEPESPOR: Onur ***, Ogün ***, Volkan ***, Adem ***, Sercan *** (Dk 78 Tolgahan **), Oğuzhan ***, Aşık Ömer ***, Melih *** (Dk 83 Kerem **), Orhan ***,Özgür Kamil ****, Furkan ***

SEKA DOĞANSPOR: Hasan Sezai **, Ertuğrul **,Abdullah Musaoğlu **,Barış **, Orhan *(Dk 80 Cihat *), Yakupcan **, Abdullah Kotbaş *, Oğuzhan Volkan **, Coşkun Görkem * (Dk 61 Alperen **), Gencer Kadir ** (Dk 63 İlyas *), Mücahit **

GOLLER: Özgür Kamil Dk 35 ve 76, Melih Dk 73, Volkan Dk 90+2

AMATÖR SÜPER LİG PLAY-OFF GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Doğantepespor 1 1 0 0 4 0 3

2- Kocaeli Nusretiyespor 1 1 0 0 4 0 3

3-Derince BLD Demirspor 1 1 0 0 4 2 1

4-Sultan Orhanspor 1 0 0 1 2 4 0

5-Kartepe BLD 1 0 0 1 0 4 0

6—Seka Doğanspor 1 0 0 1 0 4 0

TOPLU SONUÇLAR 1.HAFTA

Kocaeli Nusretiyespor-Kartepe BLD:

Derince BLD Demirspor-Sultan Orhanspor:

Doğantepespor-Seka Doğanspor:

BU HAFTANIN MAÇLARI 2.HAFTA

Kartepe BLD-Derince BLD Demirspor:

Seka Doğanspor-Kocaeli Nusretiyespor:

Sultan Orhanspor-Doğantepespor: